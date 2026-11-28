Detrás del Muro - Capítulo 36: La fallida serenata de Toto y Alanys Lagos a Kachandra
Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial de la cantante nacional Alanys Lagos.
El espacio comenzó con un divertido sketch de Reunión de Apoderados, donde se presentó al nuevo profesor de música: el padre Aquiles Toco (Beto Espinoza), quien le enseñó a la Inmaculada Concepción (Paty Cofré) técnicas para cantar, aunque con una que otra jugarreta.
Durante la instancia, los apoderados se descontrolaron cantando, motivando a la hermana de uno de los alumnos: Alanys Lagos. Sin embargo, la joven se percató de que se había equivocado de curso.
El casi beso de Chofi y Tapia
Por otro lado, Chofi (Paola Troncoso) estaba a punto de besar a Tapia (Patricio Fuentes) cuando apareció el expresidente Boric (Toto Acuña). El otrora mandatario interrumpió sin querer el momento romántico, por una sola razón: comunicar que se convertirá en padre por segunda vez.Ir a la siguiente nota
Luego, Toto fue acompañado de Alanys Lagos a cantarle una serenata, la cual no estuvo exenta de complicaciones a su amada Kachandra. Sin embargo, en el lugar encontró al nieto de la mujer, quien le comunicó que había muerto.
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