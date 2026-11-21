Detrás del Muro - Capítulo 35: El inesperado problema de Tapia
Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial de la periodista Marianne Schmidt.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el divertido sketch protagonizado por Belén Mora y Fernando Godoy, quienes interpretaron a trabajadores de doblaje de películas para adultos, dando vida a una rutina llena de dobles sentidos.
Tapia enyesado
Por otro lado, Chofi (Paola Troncoso) estaba muy emocionada por asistir a su primer matrimonio junto a Tapia (Patricio Fuentes). Sin embargo, sus planes se complicaron cuando descubrió que su acompañante tenía la mitad del cuerpo enyesado y no podía moverse con normalidad.
Además, Paola Troncoso protagonizó un divertido chascarro durante esta misma rutina. Todo ocurrió cuando Tapia recibió un yogurt para alimentarse, pero la llegada de Chofi provocó que expulsara el contenido de su boca, salpicando a ambos personajes.Ir a la siguiente nota
La situación hizo que la actriz saliera de su personaje e increpara entre risas a uno de los productores del programa.Ve el capítulo en
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