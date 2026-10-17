Detrás del Muro - Capítulo 31: Pamela Leiva hace reír en la comisaría

17 oct. 2026 - 00:30 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación de la querida comediante Pamela Leiva.

Pero este episodio comenzó con un cariz distinto, lleno de agradecimiento al público y a todos los que trabajan en este programa tras ser galardonados como Mejor Programa Prime, mientras que Paola Troncoso fue elegida Mejor Figura de Comedia en los Premios Cordillera.

Y una vez comenzó el humor, el cabo Tapia quiso reencontrarse con sus viejos amigos de la excomisaría donde estaba destinado. Allí volvió a ver al ingenuo cabo Carmona con su ciega confianza por su esposa, además de los curiosos detenidos que llegaron a hacer reír al público.

Y para terminar el programa con una nota alta, el consultorio trajo un hilarante milagro de la medicina.

La señora Concha (Paty Cofré) llegó con un malestar a atenderse y descubrieron que estaba embarazada. Lo más insólito es había al menos cuatro personas, entre el marido y los ex que podían ser el padre del bebé... pero la guagua se parecía a Kike Morandé.