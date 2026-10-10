Detrás del Muro - Capítulo 30: Chofi cumple su sueño de ser presentada por Rafael Araneda

10 oct. 2026 - 00:30 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial del animador Rafael Araneda.

Uno de los momentos destacados de la jornada se vivió en el sketch Noticiero del Futuro, donde Araneda estalló de risa al enterarse de que Leo Rey y Alexítico finalmente se reconciliaban en el año 2058.

Otro divertido momento tuvo lugar en La Nueva Moneda, donde el ministro Quiroz (Gustavo Becerra) y El Presidente (Juan Pablo Bastidas) protagonizaron una particular situación al tener que grabar un curioso video para redes sociales.

Chofi recibe la Gaviota de Oro

Además, Chofi (Paola Troncoso) se encontró con Rafael Araneda en el metro y le pidió que la presentara como si estuviera en el Festival de Viña del Mar. El animador accedió a su petición y la presentó como humorista, cumpliendo así su sueño de realizar una rutina de stand up comedy.

Tras la presentación, Chofi subió al escenario para contar una serie de chistes cortos, en los que incluso bromeó con Kike Morandé. Finalmente, Rafael Araneda le entregó una Gaviota de Oro a la asesora de La Nueva Moneda, quien recibió el reconocimiento en medio de la ovación del público.