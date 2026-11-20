20 nov. 2026 - 23:06 hrs.

Este viernes, Belén Mora y Fernando Godoy hicieron reír al público con una particular rutina en Detrás del Muro, donde simularon ser trabajadores de doblaje de películas para adultos.

El sketch formó parte de la sección Zapping y tuvo a Marianne Schmidt y Kike Morandé como espectadores de una divertida escena que se desarrolló en un supuesto estudio de doblaje.

El curioso doblaje

Durante la rutina, los personajes de Belén Mora y Fernando Godoy dieron vida a una situación cargada de dobles sentidos, juegos de palabras y comentarios subidos de tono, que provocaron las carcajadas de Marianne y Kike.

Detrás del Muro / Mega

La escena continuó con una serie de sonidos que simulaban estar en una producción para adultos, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la jornada.

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