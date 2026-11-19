¡Imperdible! Marianne Schmidt será la gran invitada de este viernes en Detrás del Muro
¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 20 de noviembre llegará un nuevo capítulo de Detrás del Muro cargado de sketches, personajes y situaciones que prometen sacar carcajadas.
El espacio de Mega, conducido por Kike Morandé, tendrá en esta oportunidad a una gran invitada que se sumará a las distintas rutinas del espacio que llena de humor cada viernes.
En esta oportunidad, la invitada será Marianne Schmidt, la reconocida periodista del área internacional de Meganoticias y panelista de Mucho Gusto.
¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 20 de noviembre a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.
Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.
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