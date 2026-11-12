Actor de Reunión de Superados será el invitado del nuevo capítulo de este viernes de Detrás del Muro

12 nov. 2026 - 09:30 hrs.

Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.

El espacio liderado por Kike Morandé se ha destacado por hacernos reír con distintos sketches que han alcanzado relevancia en nuestro país por su nivel de contingencia. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?

Claudio Olate llega a Detrás del Muro

Tal como cada viernes, un invitado especial disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, en esta ocasión, será Claudio Olate, querido actor de Reunión de Superados que es conocido por su versatilidad, así como por su gran voz.

Detrás del Muro / MEGA

Recuerda, este viernes 13 de noviembre no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después del partido de Colombia vs. Chile.



Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega, las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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