Con Don Francisco como el gran invitado: Detrás del Muro tendrá capítulo especial esta semana

03 nov. 2026 - 16:15 hrs.

Este jueves, después de Meganoticias Prime, en una transmisión especial en el marco de la previa de la Teletón, Detrás del Muro tendrá un capítulo especial.

El programa comandado por Kike Morandé recibirá a Don Francisco en su set para hacer reír a Chile horas antes del inicio de la transmisión de la cruzada solidaria más importante del país.

Capítulo especial de Detrás del Muro

Detrás del Muro esta semana tendrá divertidos sketches, incluyendo a los entrañables Chofi y Tapia juntando plata para la Teletón, el ya clásico Zapping junto a Don Francisco y un hilarante servicio de comida rápida que dejará a varios con hambre de más.

Detrás del Muro

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Mega, comenta que "este cambio de horario lo vemos como una oportunidad para que 'Detrás del Muro' aporte buen humor y un buen ambiente en la antesala de una siempre desafiante y emocionante transmisión como es la Teletón. Durante la transmisión del programa estaremos recordando lo importante de la obra de la Teletón y, por supuesto, haciendo reír que es lo que nos convoca. Por otro lado, contar con Don Francisco como invitado especial es un honor, y queremos que él también lo disfrute y se ría con nuestro programa".

Durante octubre, Detrás del Muro promedió 864,959 personas por minuto, consolidándose como el programa más visto de la televisión chilena.

Detrás del Muro, este jueves después de Meganoticias Prime.

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