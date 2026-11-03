03 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Detrás del Muro vivirá un capítulo extra especial esta semana porque el mismísimo Mario Kreutzberger, Don Francisco, será el invitado a participar en las locuras del elenco comandado por Kike Morandé.

A raíz de la Teletón este 6 y 7 de noviembre, el espacio de comedia de Mega se emitirá este jueves 5, después de Meganoticias Prime.

Lo más visto de Detrás del Muro 1 Con emisión extraordinaria: Don Francisco se suma al elenco de Detrás del Muro este jueves

Y como parte de la promoción, Don Francisco decidió usar sus dotes actorales como uno de los entrañables personajes del Muro.

Detrás del Muro / Mega

"Atento, atento, mantención. Atento, atento, mantención responda. Levántate papito, es que voy a estar en La Moneda y quiero que todo esté en orden, ¿me copia? Nos vemos el jueves 5 de noviembre, cambio y fuera", dijo, caracterizado como uno de los técnicos.

¿A qué hora se emite Detrás del Muro?

Recuerda, este jueves 5 de noviembre no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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