Con emisión extraordinaria: Don Francisco se suma al elenco de Detrás del Muro este jueves
Detrás del Muro vivirá un capítulo extra especial esta semana porque el mismísimo Mario Kreutzberger, Don Francisco, será el invitado a participar en las locuras del elenco comandado por Kike Morandé.
A raíz de la Teletón este 6 y 7 de noviembre, el espacio de comedia de Mega se emitirá este jueves 5, después de Meganoticias Prime.
Y como parte de la promoción, Don Francisco decidió usar sus dotes actorales como uno de los entrañables personajes del Muro.
"Atento, atento, mantención. Atento, atento, mantención responda. Levántate papito, es que voy a estar en La Moneda y quiero que todo esté en orden, ¿me copia? Nos vemos el jueves 5 de noviembre, cambio y fuera", dijo, caracterizado como uno de los técnicos.
¿A qué hora se emite Detrás del Muro?
Recuerda, este jueves 5 de noviembre no te pierdas el nuevo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.
Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.
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