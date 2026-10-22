¡Este viernes! No te pierdas el nuevo capítulo de Detrás del Muro con Willy Sabor

22 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 23 de octubre llegará un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso programa de Mega que cada semana conquista al público con sus divertidos sketches y personajes.

Como ya es tradición, la nueva entrega contará con un invitado especial que se sumará a las distintas rutinas del espacio y acompañará a Kike Morandé en una noche llena de humor y entretención.

En esta oportunidad, el invitado será Willy Sabor, el reconocido humorista y cantante que promete sacar carcajadas con su participación en el programa.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 23 de octubre a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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