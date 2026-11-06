¡Detrás del Muro imbatible! Mira el rating que logró el programa de humor este jueves

06 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Los jueves prime son de Mega. Detrás del Muro volvió a imponerse a toda su competencia en su horario de emisión, reafirmando el liderazgo de la señal en las noches de los jueves.

Con la visita especial de Mario Kreutzberger, Don Francisco, el programa conducido por Kike Morandé presentó un capítulo marcado por el humor y la Teletón.

Entre las 22:16 y las 00:07 horas, el espacio promedió 642.679 personas por minuto en rating online y alcanzó un alto peak de 792.869 personas conectadas. En esa misma franja, Canal 13 registró 477.351 personas por minuto, TVN obtuvo 406.142, y CHV 287.571, según datos de Ibope.

Detrás del Muro

Exitoso capítulo de Detrás del Muro

La presencia de Don Francisco dio paso a una edición especial con la Teletón como protagonista. Chofi llevó su particular humor al metro para reunir aportes para la campaña y también se trasladó al mundo de "Sábados Gigantes" junto a Tapia. La jornada incluyó, además, una nueva entrega de "Zapping" y otros sketches del programa.

Con esta nueva victoria, Detrás del Muro reafirma su posición como la alternativa preferida por la audiencia y mantiene a Mega al frente de la competencia los jueves por la noche.

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