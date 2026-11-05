¿Logró su objetivo? Chofi intentó convencer a Quiroz de donar a la Teletón en Detrás del Muro

05 nov. 2026 - 23:28 hrs. | Act. 06 nov. 2026 - 00:38 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) se encargaron de recolectar dinero para la Teletón 2026.

Uno de los primeros en colaborar fue El Presidente (Juan Pablo Bastidas), quien, tras entregar su aporte, comentó: "Para que no vean que soy apretado".

Chofi intentó convencer a Quiroz de donar a la Teletón

Justo en ese momento apareció el ministro Quiroz (Gustavo Becerra), a quien Chofi no tardó en acercarse para pedirle una donación.

Detrás del Muro / Mega

Algo incómodo, el ministro sacó un billete de $20 mil, pero hizo todo lo posible para evitar que llegara al tarro recolector. Finalmente, fue la propia Chofi quien lo depositó y aprovechó la ocasión para hacer una particular confesión.

"Yo tenía una imagen suya. La sigo teniendo, pero se agradece el esfuerzo", expresó, provocando las carcajadas en el estudio.