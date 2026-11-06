"Tengo tres cheques de restaurante": Pino chef y Quiroz compiten para salir con Julia en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Pino Chef (Beto Espinoza) intentó conseguir el perdón de Julia (Belén Mora), luego de que ella lo sorprendiera mirando a otra mujer.
Para intentar recuperar su confianza, el trabajador de La Moneda invitó a la madre de Tapia (Patricio Fuentes) a realizar una donación para la Teletón.
Sin embargo, Julia le reveló que no estaba disponible, pues tenía una cita con otra persona. Justo en ese momento, Quiroz (Gustavo Becerra) apareció en escena.
Pino Chef y Quiroz compitieron por una cita con Julia
Fue entonces cuando Pino Chef y Quiroz comenzaron a competir para demostrar quién podía ofrecerle el mejor panorama. Incluso, el ministro intentó convencerla con una particular propuesta: "Tengo tres cheques de restaurante" para comer en el Portal Fernández Concha.
Sin embargo, Julia no fue capaz de elegir entre ambos y decidió abandonar el lugar por su cuenta, dejando a los dos hombres solos y enfrascados en una discusión.Ve el capítulo en
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