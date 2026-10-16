Un inicio distinto: Kike Morandé tuvo emotivo discurso tras los Premios Cordillera que recibió Detrás del Muro
Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro tuvieron un emotivo inicio de programa, luego de que el espacio de Mega fuera reconocido como el Mejor Programa Prime y Paola Troncoso recibiera el galardón a Mejor Figura de Comedia en los Premios Cordillera.
"Hoy empezamos el programa de una forma distinta. Nos enorgullece recibir estos premios que los entrega el público porque cuando uno se para aquí y habla allá, (...) esa gente lo agradece, agradece que los hagan reírse, agradecen las cosas que dice usted tía Paty. Todos están siempre esperando que este grupo haga haga algo divertido y que afortunadamente los requetecontra saben hacer", dijo el conductor.
Y mirando de frente a todos los actores que componen Detrás del Muro, Kike Morandé les agradeció especialmente por su trabajo que viernes a viernes trae risas a cientos de hogares del país.
"Les quiero agradecer de todo corazón a ustedes porque la verdad que han entendido una cosa que es muy importante en la vida: que el grupo potencia, el trabajar en grupo, el ser amigos, potencia más que ser más que ser uno solo".
"Lo que más les agradezco es que después de veintitantos año, sigan siendo un grupo, sigan creyendo en sus líderes (...) y ustedes transforman este querer en que el público en la casa los premie como los premió", agregó.
Y luego, tal como en teatro, Kike y todo el elenco hicieron una reverencia de agradecimiento por este reconocimiento que corona un exitoso 2026.
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