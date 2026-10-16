"Le destapa las canaletas": La ayuda que el teniente Cavieres le da a la esposa de Carmona en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, el cabo Tapia (Pato Fuentes) fue de visita a su antigua comisaría, reencontrándose con el cabo Carmona (Toto Acuña), su excompañero de labores.
Muy optimista, Carmona le mostró un retrato familiar de su esposa y sus dos hijos gemelos, que lucían muy diferentes a él. "Yo sé lo que usted está pensando porque usted los ve y son de color. Lo que pasa es que mi señora me ha dicho que su abuelita es de descendencia africana", aclaró.
Tras una curiosa llamada telefónica a su esposa, ella llegó a la comisaría acompañada del teniente Cavieres, que tenía un extraño parecido a los gemelos.
"Yo le tengo mucho cariño al teniente Cavieres porque él es vecino, gracias a Dios. Es muy buen vecino, el otro día se nos echó a perder el calefont... yo estaba acá y él estuvo todo el día en mi casa tratando de arreglar el calefont. El otro día se me inundó la casa y él llevó la manguera; estuvo todo el día bombeando y cuando se nos tapan las canaletas, él va y le destapa las canaletas", señaló Carmona con agradecimiento.
Y así, entre calefonts arreglados, mangueras prestadas y canaletas destapadas, el cabo Carmona sigue convencido de que tiene al mejor vecino de Chile.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores momentos
-
¡No se aguantaron las risas! El elenco del Muro estalla con el artístico poema de Cedrón y Albahaca
-
Un inicio distinto: Kike Morandé tuvo emotivo discurso tras los Premios Cordillera que recibió Detrás del Muro
-
Chofi se lució con su rutina de humor y recibió una Gaviota de Oro de Rafael Araneda en Detrás del Muro
-
Leo Rey se reconcilia con Alexítico: Rafa Araneda estalla en risas por el Noticiero del Futuro de DDM
-
"Por un minuto es gratis": Chofi recibió la insólita oferta de la cabaña El Mago en Detrás del Muro
-
Con Begoña Basauri: Toto Acuña sufrió inesperado ataque de risa durante sketch de Detrás del Muro