"Le destapa las canaletas": La ayuda que el teniente Cavieres le da a la esposa de Carmona en Detrás del Muro

16 oct. 2026 - 23:29 hrs. | Act. 17 oct. 2026 - 00:10 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el cabo Tapia (Pato Fuentes) fue de visita a su antigua comisaría, reencontrándose con el cabo Carmona (Toto Acuña), su excompañero de labores.

Muy optimista, Carmona le mostró un retrato familiar de su esposa y sus dos hijos gemelos, que lucían muy diferentes a él. "Yo sé lo que usted está pensando porque usted los ve y son de color. Lo que pasa es que mi señora me ha dicho que su abuelita es de descendencia africana", aclaró.

Tras una curiosa llamada telefónica a su esposa, ella llegó a la comisaría acompañada del teniente Cavieres, que tenía un extraño parecido a los gemelos.

Detrás del Muro / Mega

"Yo le tengo mucho cariño al teniente Cavieres porque él es vecino, gracias a Dios. Es muy buen vecino, el otro día se nos echó a perder el calefont... yo estaba acá y él estuvo todo el día en mi casa tratando de arreglar el calefont. El otro día se me inundó la casa y él llevó la manguera; estuvo todo el día bombeando y cuando se nos tapan las canaletas, él va y le destapa las canaletas", señaló Carmona con agradecimiento.

Y así, entre calefonts arreglados, mangueras prestadas y canaletas destapadas, el cabo Carmona sigue convencido de que tiene al mejor vecino de Chile.