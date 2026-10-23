Joven de 19 años busca ayuda para que sus padres la apoyen en su vida: "No puedo sola, los necesito demasiado"

23 oct. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Alejandra, de 19 años, llegó hasta el programa para contar su historia y pedir ayuda a sus padres.

Con solo 19 años, acumula una vida marcada por desafíos que la mayoría de los jóvenes jamás imaginan enfrentar, ya que su mamá la tuvo cuando tenía 15 años, por lo que fue creciendo con su abuela, pero esto cambió cuando el bullying del colegio más los problemas de la casa causaron que su madre perdiera su custodia.

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Tras pasar por varios familiares, terminó en un hogar de menores, en el que alcanzó a estar un mes y medio y se escapó, viviendo en la calle por un tiempo a sus 16 años.

Alejandra quiere ayuda

"Gracias a Dios no me pasó nada, pero igual era un momento muy duro, o sea, psicológicamente, emocionalmente, todo era muy fuerte", recalcó la joven.

Sin embargo, todo cambió cuando conoció a un hombre por Telegram, quien la invitó a su casa, la presentó a su familia y su vida se transformó por completo, ya que siguió con sus estudios y está pronta a terminar cuarto medio.

Con su pareja está empezando a formar un futuro juntos; sin embargo, quiere que Cindy, su madre, y Manuel, su padre, estén presentes en esta etapa de su vida.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

"Mi sueño ahora es poder terminar mi estudio. Me gustaría trabajar, ser independiente, ser una persona que cumpla todo lo que se ha propuesto en su vida y, para poder cumplir los sueños que tengo, necesito el apoyo de mis padres. No puedo sola, los necesito demasiado, diría yo", cerró.

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