Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 94: ¿Se puede exigir apoyo a un padre que no ha estado presente?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Alejandra, una joven de 19 años, llegó al programa para pedir ayuda en solicitar a su padre que la ayude económicamente.
Precisamente, la joven declaró que desde pequeña tuvo una vida muy fácil, ya que su madre Cindy la tuvo a los 15 años y pasó por varios problemas que la derivaron a un hogar de menores e incluso vivir en la calle.
Pese a esto, la joven quiere salir adelante y estudiar obstetricia. Sin embargo, para esto necesita la ayuda de Manuel, su padre biológico y quien nada ha estado presente en su vida.
Alejandra busca el apoyo de su padre
Un equipo del programa logró contactarse con Manuel, quien aclaró que él no estaba de acuerdo con la solicitud de Alejandra, alegando que ella ya estaba pololeando y viviendo con otro hombre, quien se debería hacer cargo.
Asimismo, declaró que él siempre le ofreció ayuda, por lo que verían las cosas en tribunales. Esto indignó a Carmen Gloria Arroyo, quien afirmó que la pensión de alimentos en nuestro país no es hasta los 18 años, sino que hasta los 21 años ya se haya casado, esté estudiando o la situación en la que esté, sin excepción alguna.
De igual forma, se puede extender hasta los 28 años si se prueba que el o la joven sigue estudiando.
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