Orgullo Nacional - Capítulo 6: Mariana Derderian conoce a Wally Olguín, y la historia de Los Toros Inclusión

15 nov. 2026 - 16:20 hrs.

En un nuevo capítulo de Orgullo Nacional, Mariana Derderian presentó la historia de Wally Olguín, una profesora de cheerleader que ha convertido la inclusión en su principal bandera de lucha.

Wally está detrás de Los Toros Inclusión, un equipo que entrena a jóvenes con discapacidad y que ha conseguido importantes triunfos en competencias internacionales.

Durante el encuentro, Mariana conoció a parte de sus integrantes y compartió una jornada de entrenamiento, donde pudo acercarse al trabajo que realizan y al compromiso de cada uno.

El proyecto busca demostrar que la discapacidad no es un límite y que, con oportunidades y trabajo en equipo, es posible alcanzar grandes metas. Actualmente, cuentan con participantes en distintas ciudades del país.

Una historia de esfuerzo, perseverancia y compañerismo que refleja el verdadero sentido de la inclusión y que Mariana invitó a conocer a través de este nuevo episodio.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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