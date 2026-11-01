Orgullo Nacional - Capítulo 5: La orquesta del adulto mayor de La Granja

01 nov. 2026 - 17:02 hrs.

En el capítulo 5 de Orgullo Nacional, Mariana Derderian conoció el proyecto de Álvaro O'Ryan, el director de la orquesta del adulto mayor de La Granja.

En primera instancia, la actriz intentó tocar algunos de los instrumentos que interpretan los integrantes de esta agrupación musical y sorprendió.

Cabe destacar que este grupo tiene personas que van desde los 29 hasta los 89 años y cada uno tiene un rol muy importante.

Orgullo Nacional

¡El gran talento del adulto mayor!

Posteriormente, la conductora fue parte del ensayo, al cual llegaron 50 personas, y tuvo la importante labor de tocar el pandero.

Luego de danzar con el cuerpo de baile de la orquesta, interpretaron el clásico éxito chileno "Todos Juntos" de Los Jaivas, dándole un entretenido cierre.

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