Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 3: La fiesta del piure de Matanzas

31 oct. 2026 - 20:20 hrs.

En el tercer capítulo de Por Nuestras Fiestas, llegamos hasta Navidad, específicamente a la playa de Matanzas, para conocer la fiesta del piure, organizada por los pescadores del lugar.

Acompañamos a Martín, un buzo del sindicato organizador de esta festividad, a recolectar este marisco considerado el "manjar del mar".

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También, conocimos a una dupla musical llamada "A rienda suelta", quienes nos cantaron entretenidas canciones y nos contaron sobre el famoso trueque.

Por Nuestras Fiestas

La gente de Matanzas celebra el piure

Pero no solo vimos lo lindo, ya que también supimos cómo es el trabajo de sacar los botes del mar, cuando hay complejas condiciones.

Ya con todo controlado, nos mostraron la particular forma en la que se cocinan los piures, sobre una parrilla armada en cualquier parte.

Finalmente, todos los vecinos se reunieron alrededor de un bote, para compartir este rico fruto del mar y escuchar música en vivo.

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