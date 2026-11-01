Otakin en Picada - Capítulo 24: Los restaurantes de Coco Pacheco y Ennio Carota

01 nov. 2026 - 16:25 hrs.

En el capítulo 23 de Otakin en Picada, el influencer llegó hasta "Aquí está Coco", el renombrado restaurante de Coco Pacheco.

En primera instancia, el creador de contenido recorrió el exótico local de afamado chef que fue parte de la televisión en matinales y diversos programas.

Posteriormente, el influencer entró a la cocina y se atrevió con choritos bicolor. No solo fue preparación, ya que luego Rodrigo Fernández probó un platillo especial de este lugar, un salmón grillado, en una cama de vegetales, el cual se ganó excelentes puntuaciones.

Otakin en Picada

Las pastas de Ennio Carota

Luego, Otakin se trasladó hasta "Pastamore", el restaurante de Ennio Carota, conocido por tener las mejores pastas de Santiago.

El influencer pudo realizar ricas recetas italianas y, finalmente, probó tres platillos que están en la carta del local, los que terminó calificando con muy buenas notas.

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