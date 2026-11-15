Otakin en Picada - Capítulo 24: Influencer se sumerge en el mundo del picante
En un nuevo episodio de Otakin en Picada, el protagonista fue uno de los ingredientes más característicos de la gastronomía: el picante. Un sabor que despierta distintas sensaciones y que está presente en muchas mesas chilenas.
Durante el capítulo, Otakin exploró algunas de las variedades más populares, como el ají verde, el merkén y el jalapeño, además de enfrentarse a una salsa extrema preparada con ají habanero.
Pero el recorrido también tuvo un destino especial, "El Rincón Mexicano", donde conoció a una familia que mantiene viva la tradición culinaria de su país a través de sus preparaciones.
Y como la situación lo ameritaba, Otakin se vistió para la ocasión y se adentró en esta experiencia gastronómica, descubriendo los sabores y secretos de una cocina donde el picante es protagonista.Ir a la siguiente nota
Un capítulo lleno de sabor, cultura y desafíos para el paladar, en el que quedó claro que disfrutar del picante también puede ser toda una aventura.
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