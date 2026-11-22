22 nov. 2026 - 15:40 hrs.

En el quinto capítulo de Nos Falta Feria, Mariana Derderian llegó hasta Puente Alto para recorrer la Feria Chacareros, conocida por su gran variedad de productos.

Antes de desplazarse por el lugar, la actriz conoció a Lorena Miranda, presidenta del Sindicato Feria Los Chacareros, quien le contó el origen del nombre de este sitio tan popular.

Las mejores hortalizas en la Feria Los Chacareros

Posteriormente, la animadora emprendió la búsqueda de las mejores alcachofas, porotos y hortalizas en general. En ese recorrido es que probó cada uno de los puestos y productos, desde mandarinas, pimentones y hasta un ceviche.

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Durante su periplo por la feria, encontró de la mano de Julio Díaz una sorprendente palta sin cuesco que, con cáscara y todo, comió.

Hacia el final, Mariana Derderian se animó a sacar los pasos prohibidos junto a Marta Maihuan, quien tiene uno de los mejores gritos de la Feria Los Chacareros.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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