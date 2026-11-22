22 nov. 2026 - 17:00 hrs.

En el primer capítulo de Te Tengo el Medio Dato, Francisco Puelles emprendió rumbo a un entretenido recorrido por dos de los cerros más emblemáticos de la capital: el Santa Lucía y el San Cristóbal.

La primera parada del actor fue en el cerro San Cristóbal, donde disfrutó de las vistas de la ciudad a bordo del tan apreciado teleférico.

Luego, visitó el histórico Observatorio Astronómico Manuel Foster, donde fue recibido por Thomas Puzia, director del centro y quien le mostró las instalaciones.

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Las historias del cerro Santa Lucía

La aventura del conductor de este programa de cultura de Mega continuó en el cerro Santa Lucía, donde descubrió las fascinantes historias que rondan este espacio y conoció cómo los santiaguinos de antaño llegaban hasta su cima.

Asimismo, Chapu tuvo la oportunidad de revivir una tradición que dejó de realizarse hace varios años y que hace solo unas semanas se retomó: Hacer sonar el histórico cañonazo de las 12 del día.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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