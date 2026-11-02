Riñas, amenazas y venta de droga: Preocupación por rucos instalados cerca de hospital y jardín infantil

02 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Mucho Gusto recibió una serie de denuncias de vecinos de Valparaíso, quienes ven con preocupación lo que ocurre alrededor del Hospital Carlo Van Buren: rucos instalados que comienzan a protagonizar violentas riñas callejeras entre ellos, incluso ocupando armas blancas.

Son más de 2 años que gente en situación de calle instala rucos en los accesos del recinto hospitalario. Si bien la municipalidad los retira de las veredas, regresan una y otra vez.

Roxana, locataria del sector, señaló a Mucho Gusto que "en su mayoría, son agresivos. Si tú no lo atiendes inmediatamente, te golpean los vidrios, las rejas, te echan groserías".

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Un equipo de Mucho Gusto recorrió la calle Ontaneda, sin embargo, los pocos minutos debió retirarse dada la agresividad de las personas que estaban en la calle.

En calle San Ignacio hay una preocupación extra, se trata del tradicional Jardín Bambino. Padres y profesores exigen una solución porque deambula gente en situación calle y se instalan a pocos metros de ambos establecimientos.

María Eugenia Fernández, directora del establecimiento, contó que "las mamás han estado aquí en la puerta y los señores se han puesto a pelear afuera con alma blanca o con palos".

Un vecino, de manera anónima, indicó que los dueños de los rucos trabajan como cuidadores de auto, e incluso los vinculan a la venta de drogas.

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