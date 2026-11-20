20 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Aylén Milla regresó a Chile a inicios de noviembre luego de dos años y medio viviendo en Dubái, donde se desempeñaba como agente de bienes raíces.

La ex chica reality se había mudado al emirato luego de superar el cáncer de mama triple negativo que le diagnosticaron en 2023. En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), explicó por qué tomó la decisión de volver.

¿Por qué Aylén Milla regresó a Chile?

Aylén explicó a LUN que se dedicó al ramo de las propiedades porque quería probarse a sí misma que era capaz de "usar su cabeza", más que solo trabajar con su imagen.

Sin embargo, desde inicios de 2026 empezó a sentir que "la vida perfecta que llevaba en Emiratos, donde todo funciona perfecto, no hay inseguridad", era un poco vacía. "Me seguía dando cuenta de que no era feliz. Estaba muy triste y emocionalmente no andaba bien", confesó la modelo argentina.

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"Empecé a extrañar a la familia, mis amistades, a Chile. El idioma, también. Hablo inglés con fluidez, pero en temas médicos o de urgencia te quieres expresar de otra manera. Necesitaba gritar mi idioma", reflexionó.

Durante sus momentos de introspección, de repente se dio cuenta de que deseaba retomar su vida en Santiago. "Un día dije, mi cerebro me está hablando y no lo estoy queriendo escuchar", recordó.

"También se me dieron unos temas económicos y una persona me preguntó si arrendaba mi departamento. Ahí fue cuando dije, la decisión está tomada. Compré el pasaje y en una semana ya estaba en Chile", explicó.

"Dejé una bodega llena de mis cosas acá cuando me fui. Ahora viajé con dos maletas que traían lo básico, algo de ropa, mis productos de belleza. Intento estar más liviana de pensamiento también", comentó.

Milla dijo que está contenta con su retorno al punto que le bajó el cortisol, la llamada "hormona del estrés". Arrendó un departamento donde vivía antes, se siente en calma y está "durmiendo espectacular".

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