19 nov. 2026 - 14:30 hrs.

El fútbol femenino chileno vivirá una jornada histórica este viernes 20 de noviembre, cuando Colo Colo y Universidad Católica se enfrenten en la gran final de la Liga Femenina 2026. El encuentro se disputará a partido único, desde las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura.

Las Albas llegarán a esta definición con la misión de conquistar su quinto campeonato consecutivo. El equipo dirigido por Tatiele Silveira aseguró su presencia en la final tras superar a Coquimbo Unido por un marcador global de 3-1.

Al frente estarán las Cruzadas, que buscarán conseguir el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Universidad Católica alcanzó esta instancia luego de eliminar a Universidad de Chile con un contundente 6-1 en el resultado global.

La final promete un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que han sido protagonistas durante la temporada. Mientras Colo Colo intentará prolongar su dominio, la UC buscará dar el gran golpe y celebrar una conquista histórica.

La definición podrá seguirse a través de las pantallas de Mega 2, en una transmisión que llevará toda la emoción de esta inédita final a los hogares de los fanáticos del fútbol femenino.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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