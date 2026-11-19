19 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Kel Calderón y su pololo Renzo Tissinetti se ríen de los rumores de quiebre que están circulando desde hace unos días. Lejos de lo que se comenta en redes, la abogada dice que este es el tipo de relación que buscó toda su vida y siente que está viviendo su "prime".

Así lo expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) en la que explicó el trasfondo de las recientes especulaciones de una separación luego de cuatro años de pololeo.

Reacción de Kel Calderón a rumores de quiebre

Según detalló Kel Calderón, el detonante de las sospechas fue un viaje que realizó su pololo por motivos laborales.

"Renzo es un chef muy exitoso y ahora está a cargo de un restaurante muy conocido en Punta Arenas, AIMA, que tiene una cocina súper gourmet y que eso era algo que él echaba de menos. Esto es una oportunidad tremenda para él", destacó.

"¿Cómo va a ser posible que digan que terminamos porque el hombre se va cinco días? Yo me quedé en la casa, él hizo allá lo que tenía que hacer, entrenó a su equipo y volvió", aclaró la influencer.

Instagram @k3lcalderon

Además, dijo sentirse afortunada porque su novio es muy comprensivo respecto a los constantes viajes que realiza por su trabajo. "Tenemos una relación de mucha confianza", declaró.

"Ahora que él tiene esta oportunidad tremenda lejos pero en Chile, y que representa un tremendo desafío, está en llamas, en su onda y lo veo feliz. Sería la más patuda del mundo de reclamarle si se va una semana cuando a mí me toca viajar constantemente", insistió.

La creadora de contenidos también aseguró que ambos se toman con humor lo que se dice de ellos en redes. "Nos reímos mucho. Le dije: '¿Cachaste que terminamos?' Porque al parecer no subimos hace mucho cosas juntos. Y él: '¿Cuándo terminamos?' No lo puedo entender", expresó.

Finalmente, Calderón respondió sobre la posibilidad de que su pololo, con quien vive desde hace dos años, tenga que mudarse a otra ciudad.

"Lo compatibilizaría con mi pega para acompañarlo. Feliz me iría a vivir para allá si es verano: el cordero al palo, recorrer Punta Arenas, Puerto Natales... yo soy súper adaptable", aseveró.

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