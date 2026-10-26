Melena en capas y tono caramelo con un toque naranja: Nuevo look de Kel Calderón genera reacciones divididas

26 oct. 2026 - 14:40 hrs.

Kel Calderón decidió renovar el brillo, coloración y estructura de su melena, un trabajo que le confió al estilista Enrique López.

El hair artist compartió el antes y después del procedimiento en un video de Instagram, donde los seguidores de la abogada e influencer reaccionaron con opiniones divididas.

Nuevo look de Kel Calderón

Últimamente, Kel Calderón llevaba el cabello largo, recto y sin capas visibles, con un discreto tono castaño medio. Tras su paso por el salón de belleza, ahora luce un peinado más estructurado, un lob medio con capas bien definidas, volumen y movimiento.

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Como se aprecia en el registro, la hija de Raquel Argandoña también cambió la tonalidad a un castaño más oscuro. Muchos internautas preguntaron en la caja de comentarios cuál fue el color elegido y, en respuesta, López reveló que el tono es caramelo con un toque de naranja.

Kel posó orgullosa del resultado, que gustó a muchos de sus fans, pero no convenció a otros. "Amé el color"; "Color y corte soñados"; "Hermosa como siempre"; "Una mujeraza con ese corte", expresaron algunos.

Otros opinaron que la modelo "quedó igual", mientras un grupo aseguró que en el video "ella no se parece a ella". "¿Qué se colocó en la boca y la nariz, por favor?"; "¿Qué le pasó en la boca?", insistieron.

Sin embargo, tanto Calderón como López lucieron alegres y satisfechos en el video, donde se los vio bailar y sonreír con complicidad.

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