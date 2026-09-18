Kel Calderón y Raquel Argandoña se deleitan juntas en un "paraíso" italiano: "Es la vida que se da mi mamá"

18 sept. 2026 - 12:49 hrs.

Kel Calderón y Raquel Argandoña siguen compartiendo las incidencias de su viaje por Europa, una travesía que inició en Francia y que ahora las lleva a una localidad de ensueño en el Mediterráneo.

Luego de pasar por París y Lourdes, madre e hija se están dando la "vida que merecen" en el sur de Italia, específicamente en Amalfi.

Raquel Argandoña y Kel Calderón en Italia

Kel Calderón prometió a sus seguidores registrar lo mejor de su eurotrip para publicarlo en su canal de YouTube y así seguir la tradición de vlogs viajeros que protagonizó junto a su mamá años atrás.

Durante sus últimas horas en Francia se encontraron con un accidente en la vía que entorpeció su camino a su próximo destino. En ese momento Argandoña lució contrariada, pero ahora se ve relajada y feliz en la costa italiana.

Instagram @k3lcalderon

"Merecidas vacaciones con la reina madre. Esperamos muchos años para que la vida nos volviera a regalar un viaje juntas, ¡así que lo hemos disfrutado a full!", expresó la abogada junto a una serie de fotografías donde ambas posan con el fantástico paisaje marino en el fondo.

Instagram @k3lcalderon

"No sé si es la vida que me merezco, pero es la que se da mamá Raquel", escribió entre emojis de risas. "Pasando días hermosos en este pedacito de paraíso", finalizó.

En las imágenes Calderón luce un conjunto cómodo y chic de pantalón ancho y top en tenue color crema. Su famosa madre vistió con un elegante y casual vestido de flores rojas y rosadas.

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