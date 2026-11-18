18 nov. 2026 - 11:30 hrs.

Raquel Argandoña está completamente fascinada con su viaje a la India, en especial después de visitar uno de sus lugares más emblemáticos, el Taj Mahal. En total conexión con la cultura del país asiático, la presentadora posó frente al enorme monumento vestida con un traje típico de la localidad.

Argandoña compartió en Instagram un carrusel de imágenes de su visita a la edificación construida en el siglo XVII, junto a una declaración de admiración.

Las fotos de Raquel Argandoña en el Taj Mahal

En los registros, Raquel Argandoña mostró su lado más espiritual, vestida con un sari, la prenda femenina típica de la India. La animadora eligió una en color fucsia intenso, con bordados en tonos dorados. También llevó un velo a juego que caía sobre sus hombros, así como aros y brazaletes de colores.

Instagram @argandona.raquel

"¡Hay lugares que simplemente te dejan sin palabras! Hoy tuve el privilegio de conocer el Taj Mahal, una de las maravillas más impresionantes del mundo", escribió la celebridad en su post.

"Un lugar mágico, lleno de historia, belleza y una energía difícil de describir. Gracias de corazón a @masaitravel por hacer realidad uno de mis grandes sueños", expresó.

"Hay experiencias que se viven una vez, pero se guardan para siempre en el corazón. ¡India, me tienes absolutamente maravillada!", exclamó para finalizar.

Esta no es la única vivencia que ha impactado a Argandoña durante su viaje. Antes expresó cuán impactada quedó al tener un contacto cercano con elefantes en Nueva Delhi.

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