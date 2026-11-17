17 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Disley Ramos reapareció en redes sociales luego del desagradable episodio que vivió junto a su pololo Claudio Valdivia en República Dominicana, donde fueron víctimas de la delincuencia.

"Sufrimos un robo horrible en Punta Cana, estamos incomunicados, la policía no hizo nada por nosotros, horrible su seguridad", fue el mensaje con el que el ex chico reality denunció el hecho. Este martes fue la influencer quien se pronunció, luego de regresar al país.

Mensaje de Disley Ramos tras robo en Punta Cana

"Hola, buen día a todos, ya estamos en Chile. Estamos bien, gracias por su preocupación", escribió Disley Ramos en sus historias.

"¡Volví a estar conectada! Así que agradecería que pudieran volver a contactarme las cosas que tengo pendientes con trabajo, y campañas. Perdí la información", solicitó la ex chica reality. "Agradezco cada uno de sus mensajes de cariño, ¡los quiero mucho!", expresó finalmente.

Instagram @disleyramoses

Cuando Claudio Valdivia anunció el suceso el domingo en sus historias de Instagram, comentó que fue un funcionario de la Embajada de Chile quien los ayudó en aquel momento.

También mencionó que les preocupaban los compromisos laborales de su polola, pues había perdido sus contactos debido al robo.

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