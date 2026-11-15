"Estamos incomunicados": Claudio Valdivia y Disley Ramos denuncian robo en Punta Cana

15 nov. 2026 - 18:15 hrs.

Una preocupante situación vivieron los exchicos reality Claudio Valdivia y Disley Ramos durante su estadía en Punta Cana, República Dominicana, donde aseguraron haber sido víctimas de un robo que los dejó incomunicados.

Fue el propio Claudio quien dio a conocer lo ocurrido a través de una historia de Instagram, donde cuestionó la respuesta de las autoridades locales. "Queríamos informar que con @disleyramoses sufrimos un robo horrible en Punta Cana, estamos incomunicados, la policía no hizo nada por nosotros, horrible su seguridad", escribió.

Pese al complejo episodio, el influencer aclaró que ambos se encuentran bien y agradeció la ayuda de un representante diplomático chileno. "Le agradecemos a Santiago, de la Embajada de Chile. Estamos bien", señaló.

Además, explicó que decidió hacer pública la situación para informar a quienes mantienen compromisos laborales con Disley, debido a que actualmente no puede comunicarse con normalidad. "Espero que vean el mensaje, por sobre todo Disley y sus pegas pendientes, para que sepan que está incomunicada", agregó.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del robo ni los objetos sustraídos. Tampoco se ha informado cuándo podrán recuperar sus comunicaciones, mientras se espera que entreguen nuevos antecedentes.

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