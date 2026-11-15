"Él tomó la decisión": Excuñado de Mauricio Pinilla revela detalles del motivo de la internación psiquiátrica

15 nov. 2026 - 13:01 hrs.

La preocupación por la salud de Mauricio Pinilla continúa luego de que el exfutbolista fuera internado en la Clínica de la Universidad de los Andes. Su situación fue abordada por LUN, que conversó con Guido Marcelo, su excuñado y asistente.

Según explicó, Pinilla habría estado enfrentando un complejo momento personal, marcado por distintas presiones y problemas de ansiedad.

Según relató Guido Marcelo, antes de participar en el programa Vértigo, Pinilla habría tomado medicamentos para controlar la ansiedad y "bebido dos copas de champagne". Esto habría influido en su comportamiento durante el espacio televisivo.

Sobre su hospitalización, señaló: "Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios". Además, confirmó que "ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizado".

El asistente también mencionó las dificultades judiciales con su expareja, Gissella Gallardo, y la carga laboral como factores que lo han afectado. "Está con mucha presión", comentó.

Finalmente, el hombre pidió respeto por el delicado momento que atraviesa el exfutbolista y expresó su deseo de que pueda recuperarse: "Que se recupere y esperamos respeto de parte de los medios para cuidar la salud de Mauricio".

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