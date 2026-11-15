Christell Rodríguez revela la rutina nocturna y el truco musical que ayuda a dormir a su bebé: "Dulces sueños"

15 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Hace un par de meses Christell Rodríguez lanzó su álbum de canciones de cuna "Dulces sueños", inspirado en su hijo Valentino.

La cantante ideó ocho piezas musicales para acompañar a los bebés en "esos momentos tranquilos antes de dormir". Y en la práctica, su creación ya es pieza clave de la rutina nocturna del pequeño de tres meses, fruto de su matrimonio con Robertto Parra.

Pasos de Christell para dormir a su bebé

Además del disco tradicional, Christell también público en YouTube una versión de las ocho canciones mezcladas con ruido blanco, una técnica que combina todas las frecuencias audibles para estimular el descanso infantil.

Y en un reciente post de Instagram, la artista explicó las ventajas de combinar ambos recursos. "¿Música o ruido blanco para dormir? Spoiler: no tienes que elegir, los dos pueden ser parte de la misma rutina", escribió.

Instagram @christell_oficial

Apoyándose en su formación como fonoaudióloga, Rodríguez compartió datos de estudios que demuestran la eficacia de crear una rutina de sueño. Además, puso como ejemplo los pasos que cumple cada noche con su hijo.

Primero, baño o muda y pijama; segundo, leche en un lugar tranquilo; tercero, su canción de cuna (siempre la misma); y cuarto, a la cuna con el ruido blanco lejos y a volumen bajo.

La cantante recomendó reproducir melodías con ruido blanco para bloquear sonidos externos y evitar despertares nocturnos. Según explicó, esto les hace recordar a los bebés el sonido grave y constante que escuchaban en el útero. "En casa, la canción de cuna es nuestra señal de que el día se terminó", dijo.

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