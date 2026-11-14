"Qué hermosa, mi vida": Kel Calderón encanta a su pololo al lucir un vestido celestial en un evento

14 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Kel Calderón volvió a ofrecer una lección de estilo al acaparar todas las miradas durante su asistencia a un exclusivo evento organizado por una marca nacional de perfumes.

La abogada compartió en su cuenta de Instagram las fotos de la velada y de su atuendo a elección, que dejó totalmente encantado a su pololo Renzo Tissinetti. "Qué hermosa, mi vida", expresó el chef en comentarios.

La interacción llega días después de que la hija de Raquel Argandoña desmintiera los rumores de un supuesto quiebre amoroso, los cuales nacieron ante la poca actividad que la pareja tiene en redes sociales.

¿Cómo fue el encantador look de Kel Calderón?

Para la ocasión, Kel lució un deslumbrante vestido de seda celeste. La pieza acentuó su figura con un sofisticado corte sirena, un escote en forma de corazón y una espalda descubierta, complementada con un delicado detalle drapeado.

Instagram @k3lcalderon

Con su cabello suelto peinado hacia atrás y un maquillaje sutil que realzó sus facciones, la influencer completó este look celestial que incluso enamoró a sus seguidores.

"El vestido todo que ver", "Te ves tan linda y cómoda", "Definitivamente, ese es tu color, bebé", "Un gran acierto", fueron algunos de los halagos que recibió en su publicación.

Instagram @k3lcalderon

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