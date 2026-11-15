"¿Gente patuda?": Naya Fácil arremete contra exdueño de su penthouse tras desperfectos

15 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Naya Fácil volvió a manifestar su molestia por los problemas que enfrenta en su millonario penthouse de Las Condes. Esta vez, la influencer apuntó directamente contra el antiguo propietario del inmueble, a quien acusa de no advertirle sobre las filtraciones de agua.

A través de sus historias de Instagram, explicó que "nunca les he contado quién me vendió el departamento, porque no corresponde. Firmamos un contrato de confidencialidad", señaló.

Sin embargo, aseguró que recibió información de que el vendedor estaría hablando sobre la operación. Frente a esto, lanzó un directo reclamo: "Que arregle el techo. Nosotras nos hemos intentado comunicar con él, de todas las maneras posibles, (para hablar) de las filtraciones que nunca nos dio a saber".

La creadora de contenido también cuestionó que el antiguo dueño hablara de la compraventa mientras, según su versión, no se habría hecho cargo de los desperfectos. "¿Cómo puede existir gente tan patuda de andar diciendo eso? A mí me daría vergüenza, si el depa lo entregaste en esas condiciones", expresó.

Finalmente, Naya contó que recibió una propuesta televisiva para mostrar las filtraciones, pero decidió no aceptarla y buscar una solución por la vía legal.

El conflicto se suma a los problemas que ha denunciado desde que comenzaron a aparecer los daños en su propiedad

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