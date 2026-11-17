17 nov. 2026 - 12:40 hrs.

En marzo de 2025, la amistad de Mariela Montero y Cristina Tocco se agrietó debido a un cruce de declaraciones entre ellas. Sin embargo, un show de Yamila Reyna fue el escenario perfecto para su emocionante reencuentro.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), las actrices argentinas recordaron las razones que las llevaron a distanciarse y contaron cómo volvieron a juntarse casi dos años después.

¿Por qué se distanciaron Mariela Montero y Cristina Tocco?

Aunque celebran su reconciliación, sus versiones sobre el distanciamiento difieren. Según Cristina Tocco, todo empezó cuando Montero respaldó críticas en su contra por parte de un concursante de un programa de televisión, quien la calificó como "rostro en decadencia".

En ese momento la comediante afirmó que ella era insoportable y que hasta su hijo la odiaba. "Me pidió disculpas mil veces por ese comentario tonto, que me costó entender, porque mi hijo es lo más sagrado", detalló Tocco a LUN. "Dije 'te metiste con mi hijo', no de forma sexual, sino que ocupé mal el término", recordó.

Instagram @montero_mariela

En cambio, Mariela piensa que esa frase fue el verdadero detonante. "La Tocco hizo un comentario muy incómodo de escuchar, y como la conozco, sé que lo hizo con cierta intención, aunque hasta me reí de su picardía", declaró.

La reconciliación

El pasado 6 de octubre, Yami Reyna, amiga en común de Cristina y Mariela, estrenó su show "Ni tan che ni tan po" en el Palermo Teatro Bar. Fue allí donde las trasandinas se reconciliaron.

"A la edad que tengo, yo no quiero rabias, no soy capaz de guardar rencor (...) Ella solo hizo un comentario descriteriado que a todos nos ha pasado. Nos encontramos ahí, y en una consigna muy argentina le dije riéndome:'¿Qué mirás, boluda?' y ese fue el pase y nos abrazamos", relató Tocco.

"Yo pensaba en no hablarle nunca más, la evitaba", dijo por su parte Montero. "Hasta que me dijo 'vení, boluda', y me abrió los brazos, un gesto de humildad y cuando la vi recordé cuánto la quería. Me encantó su actitud de paz, nos abrazamos, fue grato y necesario, y así pegamos de nuevo la buena onda", agregó.

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