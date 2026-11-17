17 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Mariana di Girolamo se vistió de Prada para codearse nuevamente con grandes estrellas en un evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La actriz nacional se destacó con un diseño clásico y sofisticado en la 17ª edición anual de los Governors Awards en Los Ángeles, Estados Unidos, que este año premiaron por su trayectoria a la actriz Glenn Close y al director Ridley Scott.

A la gala celebrada el 15 de noviembre asistieron celebridades como Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Emma Stone, Penélope Cruz y Pedro Pascal.

Mariana di Girolamo en evento de los Oscar

La propia casa de modas italiana reseñó en su cuenta de Instagram la asistencia de Mariana di Girolamo con uno de sus diseños al evento organizado por la Academia de los Premios Oscar.

Instagram @prada @marianadigirolamo

"Lució un vestido de satén de seda doble en tono rosa pastel con falda asimétrica, adornado con bordados florales de cristal, combinado con zapatos stilettos de satén rojo", se lee en la publicación.

Por su parte, la artista detalló en un post que los pendientes que llevó como únicos accesorios son obra de Tiffany & Co.

Mariana eligió unos aros brillantes que quedaron expuestos plenamente gracias a su peinado pulido, con el cabello recogido en un moño trenzado.

Instagram @marianadigirolamo

Di Girolamo posó en la alfombra roja con parte de sus compañeros de elenco de la película "Wild Horse Nine", que se filmó en Isla de Pascua.

En las postales que publicó se la ve junto al célebre actor John Malkovich, la actriz Parker Posey y el guionista y director británico Martin McDonagh, entre otros.

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