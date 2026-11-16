"Quiero que ustedes se inspiren": Las emoción de Michelle Carvalho por nuevo logro en su meta de baja de peso

16 nov. 2026 - 13:40 hrs.

Michelle Carvalho se siente muy feliz con los avances del proceso de transformación física que inició hace seis meses. Tras una revisión con su médico, la ex chica reality anunció una buena noticia con la que quiso inspirar a sus seguidores a cumplir sus metas, por más difíciles que sean.

"Empieza por algo, caminando aunque sea. Tarda, es lento el proceso, pero cuando empiezas a ver los resultados es muy gratificante", dijo en sus historias de Instagram.

Logro de Michelle Carvalho en su transformación física

"Tengo novedades. Estaba acá en una consulta online y mostrando mis exámenes para mi doctor y... ¡me da vergüenza! Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso y bajé 21 kilos", expresó Carvalho con satisfacción.

En una segunda historia, la modelo brasileña admitió entre lágrimas que el proceso no ha sido fácil y enfatizó la importancia de contar con acompañamiento médico y psicológico.

"Empecé el tratamiento a finales de mayo, hay meses que uno no avanza. Pero hay que confiar en que todo va a salir bien. Y bueno, si yo pude, ustedes también pueden (...) Al final es pura vida, pura salud", comentó.

Instagram @mrs_carvalho

En una última grabación, la influencer agradeció a sus seguidores por apoyarla en este camino y afirmó sentirse comprometida con ellos en su etapa de renovación.

"Saco la motivación, las ganas, de la ra... y voy de 4 a 5 veces por semana al gimnasio. Tengo amigos maravillosos que me motivan todos los días y me dan fuerza; ustedes, principalmente", destacó.

"Al principio yo sentía que lo hacía por mí, pero hoy en día siento que casi que lo hago más por ustedes, porque quiero que ustedes se inspiren, que sí se puede", agregó.

Por último, invitó a sus fans a seguir a su lado en la recta final hacia su meta. "Ustedes ahora me van a acompañar a bajar mis últimos 10 kilos. Y tener ropa linda para ir al gimnasio igual motiva mucho también", concluyó.

Instagram @mrs_carvalho

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