18 nov. 2026 - 10:20 hrs.

Mega se impuso en la sintonía de este martes 17 de noviembre con un tren programático que encadenó el partido de La Roja en audiencia con el liderazgo de Reunión de Superados y Volverías con tu ex? 2, ambos ganadores en sus respectivos horarios de emisión.

La jornada comenzó con el encuentro de Chile ante Colombia, que lideró ampliamente su franja y alcanzó un peak de casi dos millones de personas.

Entre las 19:30 y las 22:15 horas, la transmisión deportiva registró un promedio de 1.331.749 personas por minuto en medición online, dando inicio a una noche de primeros lugares para Mega.

Volverías con tu ex? 2 se impuso a la competencia

Tras el partido, Reunión de Superados mantuvo el liderazgo de la señal. En un horario especial, entre las 22:15 y las 23:14 horas, la teleserie se impuso a toda su competencia con un promedio online de 850.661 personas por minuto, frente a 440.775 de CHV, 422.328 de Canal 13 y 409.085 de TVN.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Volverías con tu ex? 2, que extendió el dominio de Mega con un intenso Cara a Cara.

El reality conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez obtuvo un promedio online de 571.450 personas por minuto entre las 23:14 y las 00:56 horas, superando a TVN, que registró 415.021; CHV, con 337.387; y Canal 13, con solo 255.888, en la misma franja.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2