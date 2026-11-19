19 nov. 2026 - 11:30 hrs.

En las últimas semanas, Naya Fácil ha estado enfrentando dificultades con el penthouse que adquirió por una cifra millonaria el pasado mes de julio en Las Condes. El techo de la propiedad presenta filtraciones de agua, lo que le ha ocasionado problemas en varias áreas de la vivienda.

La creadora de contenido incluso señaló al antiguo dueño por no haber advertido sobre esta falla antes de sellar la venta, y recientemente habló sobre solucionar el tema por la vía legal.

En vista de estas circunstancias, algunos seguidores le están preguntando si acaso se siente arrepentida de haber comprado el departamento.

¿Naya Fácil se arrepiente de la compra del penthouse?

Naya Fácil respondió a sus seguidores en sus historias de Instagram, donde admitió que el asunto la tiene afligida. "No sé si arrepentida, porque igual era algo que yo quería en ese momento. Más que arrepentida estoy triste, de verdad estoy como bajoneada", confesó.

Instagram @naya_facil

"No sé de la parte que me vendió, como que te deshaces de algo así. Porque claramente lo embellecieron para venderlo, claramente. O sea, con las fallas que está presentando, es heavy", lamentó.

Naya insistió en que no se retracta de la adquisición, pues finalmente la propiedad le encanta. "Estoy feliz acá, es por lo que trabajé y todo. No estoy arrepentida, solo que me da lata la recepción de la otra persona, la respuesta o el poco interés en solucionar este tema", acotó.

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