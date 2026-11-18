18 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Durante el segundo episodio del pódcast "Reinas en off", Catalina Vallejos reveló la suma de dinero que recibió por cumplir el fetiche de uno de sus seguidores en redes sociales.

La modelo y su compañera Scarlette Hermosilla tuvieron como invitada a Emilia Dides, quien contestó cuál fue el mensaje directo más raro que recibió hasta ahora. Su respuesta dio pie a la revelación de su anfitriona.

El dinero que recibió Cata Vallejos de un seguidor

"Yo creo que a mí no me han llegado tan raros, pero sí me han hablado muchos Sugar Daddy", contestó Dides inicialmente, generando las risas de las presentadoras.

"Me dicen, 'no, yo tengo 10.000 mensuales, 10.000 dólares'. Yo digo: 'No, muchas gracias, soy una mujer, soy madre. Tengo trabajo, gracias a Dios'", continuó diciendo. "Pero sí me han ofrecido como unos jeques árabes en no sé dónde, llevarme de viaje y me pagaban mucha plata", detalló.

Instagram @catavallejos

Por su parte, Hermosilla contó que un día un usuario italiano de Instagram le preguntó cuánto le cobraría por tratarlo mal. "Mientras más mal me trates y me digas cosas feas, más te pago'. Me dio mucha risa, la gente está loca", recordó. Fue entonces cuando Cata Vallejos contó su propia anécdota.

La ex reina de belleza comentó que hay cierto grupo de seguidores que tienen con ella el "fetiche de las patas" y siempre le piden fotos de sus pies.

"Son lo más horroroso que yo encuentro de mi cuerpo, siempre digo, son mis patas. Pero cada vez que me estoy haciendo los pies, me escriben al DM, 'por favor, muestra tus pies hermosos. Es que te pago lo que sea'. Y yo, bueno, alguna vez lo hice", confesó.

"Me pagó, me transfirieron y yo le mandé una foto de mis patas. Fueron como 150 lucas", detalló, ante la sorpresa de sus compañeras.

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