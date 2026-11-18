18 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Las noches de los sábados tienen una nueva cita con la entretención y las conversaciones sin filtro. Se trata de ATREVIDAS, un programa conducido por Vanesa Borghi y Paulina Monet que invita a compartir experiencias, confesiones y opiniones en un ambiente cercano, como una verdadera reunión entre amigas.

Con un formato de after office femenino, el espacio aborda temas de la vida cotidiana que muchas veces generan debate: relaciones de pareja, amor, infidelidad, maternidad, autoestima, belleza, sexualidad y redes sociales, entre otros. Todo desde una mirada espontánea, entretenida y sin prejuicios.

Cada capítulo cuenta con la participación de invitadas del mundo del espectáculo, la televisión, las comunicaciones y las redes sociales, quienes comparten sus historias y puntos de vista. Además, el programa incorpora juegos, dinámicas y secciones como "¿Vale o No Vale?", donde las protagonistas se enfrentan a situaciones que invitan a opinar y debatir.

La conducción está a cargo de Vanesa Borghi, reconocida por su trayectoria televisiva, y Paulina Monet, directora y fundadora de Revista Atrévete Woman. Juntas generan una dinámica de complicidad que busca que las espectadoras se sientan parte de cada conversación, con momentos de humor, emoción y confesiones inesperadas.

¿Cuándo se estrena Atrevidas?

ATREVIDAS es una invitación a disfrutar de un espacio donde todas las historias tienen cabida y cada conversación puede sorprender. No te pierdas este encuentro de mujeres, que se estrena este sábado 28 de noviembre a las 00:00 horas (medianoche), por Mega 2.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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