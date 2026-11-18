18 nov. 2026 - 12:30 hrs.

En los últimos días, Christell Rodríguez ha estado recibiendo comentarios negativos respecto a los cambios en su figura cuatro meses después de haber dado a luz a su hijo Valentino.

La cantante y fonoaudiólaga compartió un par de videos en sus historias de Instagram para pedirles a sus seguidores que estén tranquilos, pues no se siente afectada por las críticas. Sin embargo, entregó una reflexión sobre este tipo de mensajes en redes sociales.

Reacción de Christell Rodríguez a críticas por su cuerpo

La semana pasada Christell publicó un carrusel con imágenes de una de sus presentaciones musicales, en cuya caja de comentarios resaltaron los mensajes de algunos internautas que preguntaban si estaba embarazada.

"No estoy embarazada de nuevo, pero mi cuerpo obviamente cambia después de un embarazo y no vuelve a ser el mismo y menos en cuatro meses", fue una de sus respuestas. Muchos seguidores le manifestaron su preocupación por estos ataques, por lo que decidió tranquilizarlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lotus (@lotuscl)



Christell destacó que algunas personas con "mentes distorsionadas" le han estado comentando "pesadeces" sobre su físico, pero no les da importancia porque se siente satisfecha consigo misma.

"Yo hice las paces con mi cuerpo hace mucho tiempo ya, incluso antes de operarme. No tuve ningún tema respecto a mi imagen durante mi embarazo y ahora postparto tampoco. Tengo cosas más importantes de las cuales preocuparme, como mi hijo y todo lo que respecta a él", aclaró.

"Obvio que estas cosas a veces a uno lo hacen reflexionar, pero en mi caso como que no sé, de verdad que me da lo mismo, me las trato de tomar con humor", agregó.

Sin embargo, acotó que encuentra lamentable que esto siga sucediendo. "No solo por mí, me pongo en el lugar también de muchas otras mujeres porque esto sucede independientemente de la etapa en la que estén. Pueden no haber tenido hijos e igual pasa. De la forma que sea, sigue siendo desubicado", enfatizó.

"Así que tranquilos. Y muchas gracias a los que me defienden, a los que comentan cositas bonitas. Y nada, no sé si algún día esto dejará de pasar, pero si no, hay que usarlo a favor", concluyó.

Instagram @christell_oficial

Todo sobre Christell Rodríguez