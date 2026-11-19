19 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Caro Molina, más conocida como "La Rancherita", rompió en llanto luego de recibir fuertes críticas sobre su figura tras su participación en Dale Play.

La cantante se desahogó en un video en Instagram, donde incluso les preguntó a sus detractores si acaso quieren que desaparezca y abandone su carrera.

El desahogo de "La Rancherita" tras críticas

"De verdad no sé qué les pasa con mi cuerpo a algunas personas, o qué les pasa conmigo. ¿Qué les he hecho yo? Lo único que me dedico es a cantar, no creo que le haga daño a nadie", empezó diciendo "La Rancherita", visiblemente afectada.

"Siento que es mucho. ¿Por qué se tienen que fijar tanto en mi cuerpo y hacer esos comentarios? De verdad me duele", agregó.

Instagram @caromolinaoficial

Aunque entiende que no puede gustarle a todo el mundo, dijo no comprender cuál es "la fijación con burlarse" de su cuerpo o su forma de vestir.

"Yo lucho todos los días por hacer mi carrera, la hago sola, no tengo una persona ni familia que me contenga. Tengo que estar todo el tiempo yo haciéndome la fuerte", lamentó entre lágrimas.

Seguidamente, la artista desmintió sufrir de estrabismo o tener un ojo de vidrio, un tema por el que suelen burlarse de ella.

"Sufrí un golpe, varios golpes tiempo atrás por parte de un tipo y hubo algo que le provocó una secuela", recordó. "Eso hace que se vea más caído, apenas pueda me tengo que operar, pero tengo mucho miedo", acotó.

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Molina también negó haberse sometido recientemente a cirugías estéticas. "Yo no me he operado, hace más de 15 años que no me opero. Mi última operación fue para sacarme de hecho un poco de pechuga", aseguró. "No sé qué más quieren, qué esperan de mí. ¿Qué quieren, que ya deje de cantar?", dijo para finalizar.

Apoyo a Caro Molina

En reacción a su desahogo, muchos de sus seguidores escribieron mensajes de apoyo, incluso figuras famosas como Daniel Fuenzalida le dedicaron palabras de aliento.

"¡Tú eres muy linda persona! Has salido adelante solita. Un gran abrazo y sigue así con esa fuerza, perseverancia, ganas y talento. Que el resto no importe", escribió el "Ex huevo".

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