La sorpresiva confesión "paranormal" de "La Rancherita" Caro Molina: "No digan que estoy loca"

18 jun. 2026 - 13:00 hrs.

"Este video hace mucho rato que debería haberlo hecho y solamente no lo he hecho por cobardía", dijo "La Rancherita" Carolina Molina en un post de Instagram en el que confesó haber tenido una experiencia sobrenatural.

"Por favor, no crean que estoy loca, pero tengo que contarlo (...) Tiene mucho que ver con un sueño que yo vengo teniendo reiteradamente y desde hace mucho, mucho tiempo, por lo menos más de un año que sueño esto", continuó la cantante.

"Tiene que ver con extraterrestres, con cosas paranormales, pero tiene un mensaje. Y este mensaje muy fuertemente se me decía en el sueño que yo tenía que compartirlo para que la gente supiera cómo protegerse", advirtió.

¿De qué se trata el sueño de la "Rancherita" Caro Molina?

Carolina Molina detalló que su sueño se ambientó en un área verde, quizá la cancha del colegio donde estudió. Allí, vestida con un traje de baño rojo, miró el cielo diurno y avistó "muchos puntitos alineándose".

"Yo dije, 'mira el cielo' y decía, '¿qué está pasando?' Y era claro que era algo extraterrestre alineándose, como soldaditos así en el cielo", detalló. "A lo lejos se escuchaban gritos despavoridos (...) y ya se empezaba a ver que bajaban ciertas naves, ciertos seres que los vi clarísimos cómo eran", dijo.

Instagram @caromolinaoficial

La "Rancherita" sintió que estos seres "no tenían la intención de matar", pero sí eliminaban "con una especie de rayo" a algunas personas "porque les desconcertaba mucho el ruido, el grito, el miedo. Se volvían locos con eso". Así, se generó un "caos horrible" con explosiones.

"Me tiré al suelo haciéndome la muerta, pero obviamente por telepatía ellos presentían quién está vivo, quién está muerto". Sin embargo, en su sueño la artista descubrió la forma de "bloquear" sus pensamientos para que no pudieran detectarla.

"En mi mente empecé a cantar una canción (...) Ellos no podían percibir si yo estaba viva o muerta, porque no sentían lo que estaba pensando. Y era la forma de salvarse. Ellos venían y me tocaban y yo me hacía la muerta, sin respirar o respirando muy poquito y cantaba esta canción en mi mente. Y pasaban de largo", recordó.

El mensaje de Caro Molina

Caro Molina explicó que hizo el video porque sintió la misión de transmitir el mensaje, pues en su sueño reiteradamente le pidieron hacerlo.

"Por favor, no piensen que estoy loca, en serio. Pero no es primera vez que sueño cosas así. He soñado muchas veces cosas así. No es que yo me crea súper dotada ni nada, pero medio brujita sí soy", afirmó.

"Muchas veces me han pasado cositas así de premoniciones y he visto cosas antes de que pasen. Obviamente no las he querido compartir porque me dedico a cantar, a la música, no me dedico a lo de esoterismo", explicó.

Luego de insistir en pedir que no piensen que perdió la razón, expresó su deseo de que esto sea producto "de la ciencia ficción" que hay en su cabeza. "Pero si llega a pasar ya lo saben, eso, los quiero los quiero y de verdad, por favor, no digan que estoy loca", concluyó.

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