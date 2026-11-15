Crop top y pantalón sastre: Florencia Araneda eleva un clásico look total black con cartera de flecos
Florencia Araneda nuevamente hizo gala de su estilo minimalista y clásico para robarse todo el protagonismo de un evento con un elegante look total black.
Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de su atuendo y la brillante cartera que usó para elevarlo.
Florencia Araneda en total black
En las imágenes que publicó, la hija de Marcela Vacarezza luce un crop top strapless negro a juego con un sofisticado pantalón sastre de corte recto, el cual hizo que sus piernas se vieran mucho más elongadas.
Su look lo complementó con unos tacones stilettos en punta en tono negro y una cartera plateada con flecos en canutillo de estilo vintage.
En cuanto a estilismo, su melena rubia la mantuvo suelta, mientras que su maquillaje lo resaltó con abundante rubor en los pómulos, sombras marrones en los ojos y labios en un rosa natural.
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