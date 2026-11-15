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Florencia Araneda Instagram @floaraneda

Crop top y pantalón sastre: Florencia Araneda eleva un clásico look total black con cartera de flecos

  • Por Roselín Acosta

Florencia Araneda nuevamente hizo gala de su estilo minimalista y clásico para robarse todo el protagonismo de un evento con un elegante look total black.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de su atuendo y la brillante cartera que usó para elevarlo.

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Florencia Araneda en total black

En las imágenes que publicó, la hija de Marcela Vacarezza luce un crop top strapless negro a juego con un sofisticado pantalón sastre de corte recto, el cual hizo que sus piernas se vieran mucho más elongadas.

Instagram @floaraneda

Su look lo complementó con unos tacones stilettos en punta en tono negro y una cartera plateada con flecos en canutillo de estilo vintage.

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En cuanto a estilismo, su melena rubia la mantuvo suelta, mientras que su maquillaje lo resaltó con abundante rubor en los pómulos, sombras marrones en los ojos y labios en un rosa natural.

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