20 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Iván Zamorano le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Blu Dumay, la primera hija de su esposa, María Alberó, a quien el exjugador de La Roja crió como si fuera suya.

Tanto el exfutbolista como la modelo argentina publicaron en sus cuentas de Instagram fotografías de la influencer desde que era niña hasta la actualidad, para desearle lo mejor y expresar lo orgullosos que se sienten de ella.

Dedicatoria de cumpleaños de Iván Zamorano a Blu Dumay

"Hija, llegaste a mi vida con apenas 7 años y hoy tengo la felicidad de verte cumplir 30. Qué bonito ha sido verte crecer y convertirte en la mujer que eres hoy; independiente, responsable y llena de sueños", escribió Zamorano en su publicación.

Instagram @bambam9oficial

"Quiero que sepas que ser tu papá es una de las mayores alegrías de mi vida. Deseo de corazón que nunca dejes de luchar por lo que quieres. Te quiero muchísimo, hija", concluyó.

Sus palabras conmovieron a la cumpleañera, quien reaccionó con cariño y agradecimiento. "Muchas gracias por siempre cuidarme y protegerme, por enseñarme a vivir la vida a punta de esfuerzo y perseverancia", dijo.

Por su parte, María Alberó repasó en un post su historia con su hija mayor, a quien describió como su primer gran amor. "Hubo un tiempo en que éramos solo las dos, aprendiendo, creciendo y enfrentando la vida juntas", recordó.

Instagram @mariaalbero_oficial

"Me enseñaste a ser mamá, pero también creciste conmigo. Felices 30, mi amor. Qué privilegio haber comenzado esta aventura de la vida contigo", finalizó.

"Gracias, mi amor, por regalarme esta hija maravillosa, con ella aprendí a ser papá", escribió Zamorano en la caja de comentarios.

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