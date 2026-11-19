19 nov. 2026 - 18:30 hrs.

Una nueva invitada llegará a Estar Bien. Este viernes 20 de noviembre, Afife Docmac recibirá a la periodista y comunicadora Bárbara Rebolledo en un encuentro que promete una conversación cercana y llena de experiencias.

Con una extensa trayectoria en televisión, Bárbara Rebolledo se ha convertido en un rostro reconocido de las comunicaciones en Chile. A lo largo de su carrera ha participado en distintos espacios televisivos, desarrollando una faceta que combina el periodismo, la conducción y la conversación.

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En esta oportunidad, la comunicadora compartirá con Afife Docmac un espacio para repasar experiencias, hablar de su camino profesional y conocer otras facetas de su vida, en una conversación que pondrá en el centro el bienestar y la calidad de vida.

Estar Bien es un espacio conducido por Afife Docmac que aborda temas relacionados con la salud, el bienestar y los hábitos para vivir mejor, a través de conversaciones con invitados y especialistas.

No te pierdas este encuentro con Bárbara Rebolledo, este viernes 20 de noviembre, a las 13:00 horas, por Mega 2. Un programa colaborativo con Radio Romántica.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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